Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести в России ежегодный платеж для безработных на обязательное медицинское страхование (ОМС) в размере 45 тысяч рублей. По ее словам, это связано с тем, что в настоящее время все расходы на медстрахование категории населения полностью финансируются из бюджетов регионов.
По данным Росстата, численность безработных в России на август 2025 года составила 1,6 млн человек. Если сопоставить эту цифру с инициативой Матвиенко о ежегодном платеже, то потенциальный объем поступлений в систему ОМС мог бы превысить 67 миллиардов рублей. Более подробно о безработице в России — в материале URA.RU.
В России новый рекорд по безработице
В августе 2025 года безработица в России обновила исторический минимум, снизившись до 2,1%. Согласно данным Росстата, из 76,5 млн человек рабочей силы занятыми являются 75 млн, а безработными — 1,6 млн.
Среди безработных доля женщин составляет 51,3%, их уровень безработицы превышают показатели мужчин (2,0%). Средний возраст безработного составляет 36,8 года, при этом почти четверть — это молодежь до 25 лет.
На рынке труда сохраняется позитивная динамика
В августе 2025 года на российском рынке труда сохранилась позитивная динамика, сказано в сообщении Росстата. При незначительном росте общей численности рабочей силы количество занятых в экономике увеличилось на 0,6%, что говорит о создании новых рабочих мест.
Следствием этого стало снижение уровня безработицы. При этом доля официально зарегистрированных безработных остается исключительно низкой и составляет всего 0,3–0,4% от населения, достигнув минимального значения за последние несколько лет.
Россия — лидер низкой безработицы в G20
Россия вышла на первое место по низкой безработице в G20 по результатам второго квартала 2025 года. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб. Уточняется, что в июне показатель достиг 2,2%. Среди стран «большой двадцатки» ниже показатели только у Японии (2,5%) и Южной Кореи (2,6%).
Итоги рынка труда
По данным Росстата, рынок труда демонстрирует стабильность, характеризуясь одним из самых низких уровней безработицы за всю современную историю страны. Практически все граждане, желающие работать, трудоустраиваются. Отмечается, что положительная динамика идет за счет активного роста занятости в промышленности, строительстве, логистики, IT и госсекторе.
