Студенты обратились к Путину из-за отстранения ректора вуза в Петербурге

Студенты и сотрудники Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с отстранением от должности ректора Александра Запесоцкого. Авторы обращения считают это решение незаконным.
«Первичная профсоюзная организация Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) и профком студентов обратились к президенту России Владимиру Путину в связи с отстранением от должности ректора Александра Запесоцкого», — говорится в документе. Его приводит РБК. Отмечается, что поводом для обращения стал перевод на должность исполняющего обязанности ректора Евгения Лубашева, который ранее возглавлял петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права.
В письме профкома также сказано, что с 29 сентября в вузе работает прокуратура Фрунзенского района. Преподаватели жалуются на длительные допросы, угрозы уголовного преследования и запрет на нормальную работу. «Сотрудникам угрожают привлечением к уголовной ответственности за неисполнение незаконных устных требований; сотрудникам университета не позволяют работать, подвергая многочасовым допросам», — говорится в обращении.
Также профсоюзы заявили о вмешательстве Лубашева в образовательный процесс: он отменил лекции приглашенных экспертов и привлекает студентов в качестве понятых. По словам авторов, проверяющие заходят в помещения с оружием и в масках, что усиливает напряженность в университете. Коллектив просит президента защитить права сотрудников и вернуть Запесоцкого на пост ректора.
Ранее Федерация независимых профсоюзов России, учредитель СПбГУП, подала ходатайство в арбитражный суд об отмене отстранения Запесоцкого. Суд по требованию Генпрокуратуры временно запретил ему занимать должности в вузе и взаимодействовать с коллективом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.