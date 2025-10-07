Путин утвердил президентские премии в 5 млн за произведения и проекты для детей

Президент России Владимир Путин утвердил премию в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации.
«В целях совершенствования и эффективной реализации государственной политики в области культуры постановляю учредить премию президента Российской Федерации в области культуры за произведения и проекта для детей и юношества. <...> Размер премии президента РФ в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества составляет 5 миллионов рублей», — говорится в указе. Для этого будет создан специальный совет при президенте. Ежегодно в России будут присуждаться три премии президента в этой области.
В марте лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры стали директор научного Центра классической традиционной архитектуры Московского архитектурного института Алексей Капустин (за вклад в сохранение и развитие отечественной архитектуры), художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин (за вклад в развитие отечественной музыкальной культуры) и солистка балета Мариинского театра Рената Шакирова (за сохранение и приумножение традиций отечественного хореографического искусства)
