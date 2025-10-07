Павел Дуров искупался в озере в Казахстане, где запрещено плавать

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров искупался в одном из Кольсайских озер в Казахстане. Озера расположены на территории государственного национального природного парка, где действуют строгие запреты на купание. Кадры Дуров выложил в истории своего telegram-канала.
«Это было хорошее плавание», — подписал историю Дуров. На видео видно, как предприниматель заходит в холодную воду на фоне заснеженных гор, а атмосферу дополняет этническая музыка.
Администрация национального парка «Кольсайские озера» прокомментировала изданию Orda произошедшее, напомнив, что купание в озерах запрещено для всех посетителей. По словам представителей парка, за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 39 320 тенге (порядка 5950 рублей). Кольсайские озера — особо охраняемая природная территория, и любые нарушения режима строго пресекаются.
В октябре Павел Дуров посетил Казахстан с рабочим визитом. В рамках поездки он побывал в школе для сельских детей IQanat High School, где является попечителем. Бизнесмен прогулялся по кампусу, пообщался с учениками, рассказал о первых шагах в программировании и сфотографировался с желающими. Во время выступления на форуме Digital Bridge Павел Дуров сообщил о запуске новой ИИ-лаборатории Telegram в Казахстане.
В рамках визита Дуров встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в сферах образования, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Президент высоко оценил вклад мессенджера Telegram в развитие цифровой повестки страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.