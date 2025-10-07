Песков ответил на вопрос о том, созвонится ли Путин с Трампом в свой день рождения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, созвониться ли глава государства Владимир Путин с лидером США Дональдом Трампом в свой день рождения 7 октября. Такое заявления он сделал в ходе пресс-конференции.

«Анонсировать ничего не буду», — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что даст разъясняющее сообщение по итогу дня. Ранее Песков отмечал, что у Путина запланировано много международных телефонных разговоров на 7 октября.

