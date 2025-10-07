Песков: Путин и Алиев обсудили важные вопросы

Глава Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора, приуроченного к дню рождения российского лидера, обсудили важные вопросы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Действительно президент Алиев поздравил президента Путина с днем рождения. Обсуждались другие вопросы. Это очень важно», — сказал пресс-секретарь главы РФ. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. В ответ Путин выразил благодарность за поздравления. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы, касающиеся дальнейшего развития двусторонних отношений.
