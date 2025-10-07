Песков: Путин и Алиев обсудили важные вопросы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков рассказал про разговор Путина и Алиева
Песков рассказал про разговор Путина и Алиева Фото:

Глава Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора, приуроченного к дню рождения российского лидера, обсудили важные вопросы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Действительно президент Алиев поздравил президента Путина с днем рождения. Обсуждались другие вопросы. Это очень важно», — сказал пресс-секретарь главы РФ. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. В ответ Путин выразил благодарность за поздравления. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы, касающиеся дальнейшего развития двусторонних отношений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора, приуроченного к дню рождения российского лидера, обсудили важные вопросы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «Действительно президент Алиев поздравил президента Путина с днем рождения. Обсуждались другие вопросы. Это очень важно», — сказал пресс-секретарь главы РФ. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. В ответ Путин выразил благодарность за поздравления. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы, касающиеся дальнейшего развития двусторонних отношений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...