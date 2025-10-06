06 октября 2025

Что известно о главном коммунальщике ХМАО, которому продлен контракт в правительстве

Губернатор продлил контракт с главным коммунальщиком ХМАО Каровым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Что известно о главе департамента ЖКК в ХМАО Карове
Что известно о главе департамента ЖКК в ХМАО Карове Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук продлил контракт с Матвеем Каровым, сохранив его на посту директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики. Чиновник, возглавивший ведомство в 31 год и установивший рекорд по времени службы на этой должности, стал первым членом правительства, чьи полномочия продлены в ходе осенней кадровой ротации.

Карьерный путь

Матвей Каров родился 16 июля 1991 года в Павлове Нижегородской области. Карьеру начал в 2010 году электромонтером по обслуживанию подстанций. После работы в энергокомпаниях Нижнего Новгорода и Калуги в 2017 году переехал в Югру, где прошел путь от главного инженера филиала до генерального директора АО «Югорская региональная электросетевая компания».

В апреле 2023 года возглавил департамент окружного строительства и ЖКК, а после реорганизации в октябре 2024 года стал директором департамента ЖКК и энергетики. С переходом он забрал с собой команду из стройблока — заместителей Александра Барышева и Виталия Фенского. До этого Каров стал первым за 12 лет руководителем строительного блока Югры, который удержал пост более года. Его предшественники менялись чаще, чем раз в 365 дней. В интервью URA.RU он связывал это с формированием устойчивой команды и изменением подходов к управлению.

Достижения

При Карове в ХМАО впервые разработали пятилетнюю программу строительства, объединив под контролем департамента все ключевые объекты региона. В 2023 году Югра вошла в «зеленую зону» по критериям Минстроя. Под его контролем завершается строительство нижневартовской детской больницы, ожидаемой более десяти лет. В Сургуте реализуется проект инновационного научно-технологического центра с геномным кластером, университетом и технопарком.

В сфере ЖКХ Каров курирует создание экосистемы коммунального комплекса — с едиными операторами по теплоснабжению и водоснабжению. Также он отвечает за восстановление подшефной Макеевки в ДНР, где югорские строители ремонтируют инфраструктуру и возводят социальные объекты.

Скандалы

В июле Каров стал объектом информационной атаки. В Telegram-каналах распространили сообщения, что он якобы проходит фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Полиция эти сведения опровергла: проверка касалась его командировки на форум БРИКС, состава преступления не установлено. Сам чиновник назвал публикации клеветой и заявил, что намерен добиваться ответственности для их авторов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук продлил контракт с Матвеем Каровым, сохранив его на посту директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики. Чиновник, возглавивший ведомство в 31 год и установивший рекорд по времени службы на этой должности, стал первым членом правительства, чьи полномочия продлены в ходе осенней кадровой ротации. Карьерный путь Матвей Каров родился 16 июля 1991 года в Павлове Нижегородской области. Карьеру начал в 2010 году электромонтером по обслуживанию подстанций. После работы в энергокомпаниях Нижнего Новгорода и Калуги в 2017 году переехал в Югру, где прошел путь от главного инженера филиала до генерального директора АО «Югорская региональная электросетевая компания». В апреле 2023 года возглавил департамент окружного строительства и ЖКК, а после реорганизации в октябре 2024 года стал директором департамента ЖКК и энергетики. С переходом он забрал с собой команду из стройблока — заместителей Александра Барышева и Виталия Фенского. До этого Каров стал первым за 12 лет руководителем строительного блока Югры, который удержал пост более года. Его предшественники менялись чаще, чем раз в 365 дней. В интервью URA.RU он связывал это с формированием устойчивой команды и изменением подходов к управлению. Достижения При Карове в ХМАО впервые разработали пятилетнюю программу строительства, объединив под контролем департамента все ключевые объекты региона. В 2023 году Югра вошла в «зеленую зону» по критериям Минстроя. Под его контролем завершается строительство нижневартовской детской больницы, ожидаемой более десяти лет. В Сургуте реализуется проект инновационного научно-технологического центра с геномным кластером, университетом и технопарком. В сфере ЖКХ Каров курирует создание экосистемы коммунального комплекса — с едиными операторами по теплоснабжению и водоснабжению. Также он отвечает за восстановление подшефной Макеевки в ДНР, где югорские строители ремонтируют инфраструктуру и возводят социальные объекты. Скандалы В июле Каров стал объектом информационной атаки. В Telegram-каналах распространили сообщения, что он якобы проходит фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Полиция эти сведения опровергла: проверка касалась его командировки на форум БРИКС, состава преступления не установлено. Сам чиновник назвал публикации клеветой и заявил, что намерен добиваться ответственности для их авторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...