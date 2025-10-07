Власти не нашли основания для проведения капремонта домов в Перми

В Перми несколько многоквартирных домов останутся в ближайшие годы без капитального ремонта общедомового имущества. Такое решение приняла комиссия краевого министерства ЖКХ и благоустройства, рассмотрев заявления собственников жилья. Как следует из приказа, с которым ознакомился корреспондент URA.RU, в капремонте отказано жителям домов, расположенных на Комсомольском проспекте, улице 13-я Линия, Волгодонской и ряде других. Так, в заявлении на проведение ремонта в доме №23 по Комсомольскому проспекту не были указаны сроки и виды проведения работ.
«Основание для установления отсутствия необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме № 32, пр-т Комсомольский: В заявлении о необходимости проведения капитального ремонта отсутствует конкретизация сроков и видов работ по капитальному ремонту», — сказано в приказе ведомства.
Жильцы дома №10 по улице 13-я Линия, планировали провести в 2026 году капитальный ремонт крыши. В минЖКХ посчитали, что «данный конструктив находится в удовлетворительном состоянии». Также по ряду домов ведомство установило новые сроки проведения капитального ремонта.
