07 октября 2025

Тюнингованный внедорожник за 100 миллионов рублей обнаружили в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге заметили Rolls-Royce Cullinan Series 2
Автомобиль также заимел тюнинг от Brabus
Возле одного из элитных домов Екатеринбурга был обнаружен тюнингованный Rolls-Royce Cullinan Series 2 с обвесом от Brabus. Цена такого внедорожника начинается от 100 миллионов рублей без учета тюнинга. Своей находкой екатеринбуржцы поделились в соцсетях.

Rolls-Royce Cullinan Series II является обновлением первого поколения, сохранив ключевые элементы, такие как 6,75-литровый V12 с двойным турбонаддувом, восьмиступенчатая АКПП и полный привод. У пассажиров появился доступ к своему личному Wi-Fi, а также в авто улучшили звукоизоляцию. Внедорожник заимел пневмоподвеску, для наиболее мягкого хода.

Ранее в городе был замечен Brabus Rocket GTS стоимостью около 97 миллионов рублей, а также эксклюзивный вездеход Brabus Crawler 900, выпущенный ограниченной серией. Подобные находки регулярно появляются в социальных сетях, привлекая внимание горожан.

