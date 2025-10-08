В России составили портрет среднестатистического пьяного водителя

В России чаще пьяными за рулем ездят мужчины от 30 до 39 лет
Среднестатистический социальный портрет пьяного водителя в России — мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним или средним специальным образованием. Об этом сообщил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин на выступлении в Общественной палате РФ.

«По нашим данным, это мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним либо средним специальным образованием, как правило, безработный», — цитируют РИА Новости Митрошина. По его словам, этот социальный портрет создан с помощью современных аналитических механизмов.

В 2024 году в России самым опасным регионом для автомобилистов стала Кубань. На дорогах Краснодарского края за год погибли 789 человек. На втором месте — Московская область с 649 жертвами аварий, далее идет Ростовская область с 500 погибшими. В Москве зафиксировано 346 смертельных случаев на дорогах

