Максимальные зарплаты в Челябинске предложили стоматологам и слесарям

Самые высокие зарплаты в Челябинске предлагают стоматологу-ортопеду, менеджеру, медицинскому представителю, руководителю строительного отдела и слесарю. Топ вакансий октября раскрыли в сервисе по поиску работы.
«В Челябинске в октябре больше всего готовы платить стоматологу-ортопеду. Кандидату предлагают зарплату от 180 до 500 тысяч рублей, а также оплату аренды за квартиру за первый месяц работы и оплату авиабилетов для иногороднего сотрудника», — уточнили в сервисе «SuperJob».
Вакансия менеджера по поиску клиентов заняла вторую строчку рейтинга. Работодатели предлагают успешному кандидату заработную плату от 150 тысяч рублей, а также предоставляют бонусы и корпоративную мобильную связь.
Третье место занимает вакансия медицинского представителя в компании, осуществляющей поставки медицинских изделий. Соискателям готова выплачивать вознаграждение в размере от 120 до 150 тысяч рублей ежемесячно.
В списке также отмечена вакансия начальника строительного отдела, на которой предусмотрена заработная плата от 120 тысяч рублей в месяц. Замыкает рейтинг вакансия автослесаря, где работодатель предлагает доход в диапазоне от 120 до 250 тысяч рублей.
