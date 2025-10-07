В мэрии Челябинска утвердили среднюю стоимость жилья

В Челябинске в четвертом квартале 2025 года стоимость одного квадратного метра жилья в помещении достигла 93 326 рублей. Стоимость квадрата по сравнению в третьим кварталом выросла на три тысячи рублей, сообщается на сайте мэрии.
«Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на четвертый квартал 2025 года в размере 93 326 рублей. Норматив применяется для расчета размера соцвыплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям — участникам госпрограмм», — сообщается на сайте.
В соответствии со стоимостью квадратного метра жилья горожанам будут начисляться соцвыплаты на покупку и строительство частных домов и квартир. В Челябинской области по итогам первого полугодия цены на жилье постепенно растут.
Сейчас стоимость квадратного метра в новостройках в Челябинске достигла 165 700 рублей за квадратный метр. Минимальная стоимость новых квартир в городе начинается от 2 350 000 рублей за объект, максимальная — 14 600 000 рублей за объект. Вторичное жилье в городе подорожало до 101 000 рублей за квадратный метр.
