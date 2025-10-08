«Она меня оскорбляла»: обвиняемый в убийстве медсестры из Екатеринбурга высказался

Вор-рецидивист признался в убийстве медсестры из Екатеринбурга
Матвеев написал явку с повинной
Матвеев написал явку с повинной Фото:
новость из сюжета
На Вторчермете в общежитии зарезали медсестру

Уроженец Башкирии Сергей Матвеев признал вину в жестоком убийстве медсестры из Екатеринбурга Евгении Шалагиновой. Он рассказал, почему решился на преступление, передает корреспондент URA.RU из Чкаловского районного суда.

«Вину признаю. Она меня оскорбляла. Я ей объяснял, но она продолжала», — ответил Матвеев журналистам. После этого, по его словам, он взял нож и зарезал Шалагинову.

Мужчина работает слесарем-сантехником в управляющей компании. Детей нет. Проживает с сожительницей. Не военнообязанный. Ранее он был неоднократно судим за кражи и грабежи.

В суд также пришли родственники убитой. Одна из них не смогла сдержать слез.

Убийство произошло 6 октября в общежитии на Агрономической. Накануне у Сергея и Евгении произошла ссора. По его словам, она якобы заставляла его следить за порядком, что приводило его в ярость. Предположительно, Матвеев нанес жертве семь ножевых ранений. Она скончалась на месте ЧП. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

