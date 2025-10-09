«Собачье сердце», три брака и конфликт с Ефремовым: 99 лет со дня рождения Евгения Евстигнеева

В четверг, 9 октября 2025 года, исполняется 99 лет со дня рождения одного из величайших актеров отечественного кино и театра Евгения Евстигнеева. Его роли в фильмах «Собачье сердце», «Берегись автомобиля» и «Золотой теленок» стали эталоном актерского мастерства, а биография полна удивительных поворотов — от работы слесарем на заводе до признания народным артистом СССР. При этом личная жизнь актера оказалась не менее драматичной, чем его роли: три брака, громкий развод с Галиной Волчек и внезапная смерть на чужбине. Подробнее в материале URA.RU.
От заводского слесаря до студента театрального вуза
Евгений Александрович Евстигнеев родился 9 октября 1926 года в Нижнем Новгороде в семье простых рабочих. Его отец Александр Николаевич был металлургом и умер, когда мальчику исполнилось всего шесть лет. Мать, Мария Ивановна, работала фрезеровщицей. После смерти отца мать вышла замуж вторично, но и отчим умер, когда Евгению исполнилось 17.
Судьба будущего актера могла сложиться совсем иначе. До Великой Отечественной войны он окончил лишь семилетку, в 1941 году устроился электромонтером, затем год проучился в дизелестроительном техникуме. После смерти отчима Евгений четыре года трудился слесарем на заводе «Красная Этна». В свободное время занимался в самодеятельности и играл джаз, проявив недюжинные музыкальные способности — виртуозно играл на гитаре, рояле и ударных.
Талант Евстигнеева был замечен случайно: ректор Горьковского театрального училища, услышав, как виртуозно играет молодой слесарь, пригласил его поступать. Евгений сначала колебался — заводская зарплата была существенно выше предлагаемой стипендии. Однако после посещения студенческого спектакля все сомнения отпали — Евстигнеев твердо решил стать актером, несмотря на протесты матери.
Театральный взлет Евстигнеева: от «Современника» до МХАТа
После окончания Горьковского театрального училища в 1951 году Евстигнеев был распределен во Владимирский областной драматический театр, где быстро стал любимцем публики. Однако провинциальная сцена не могла удовлетворить амбиции талантливого актера. В 1954 году Евгений принимает судьбоносное решение — поступает в московскую Школу-студию МХАТ, куда его зачисляют сразу на третий курс.
В середине 1950-х годов студенты Школы-студии МХАТ, среди которых был и Евстигнеев, создали «Студию молодых актеров», ставшую основой для нового театра «Современник». В 1957 году, после окончания учебы, Евстигнеев становится актером этого театра и быстро завоевывает признание.
Первым серьезным успехом Евстигнеева в театре стала роль короля в спектакле «Голый король» по пьесе Евгения Шварца в 1960 году. Именно после этой роли актер приобрел широкую известность. В «Современнике» он играл 14 лет и исполнил 26 ролей, большинство из которых — главные.
В 1970 году в карьере Евстигнеева происходит новый поворот — вслед за своим другом и наставником Олегом Ефремовым он переходит во МХАТ. Этот шаг вызвал неоднозначную реакцию в театральной среде — многие коллеги остались в «Современнике» во главе с Галиной Волчек. С Евстигнеевым в новый театр перешли только самые преданные Ефремову актеры — Александр Калягин и Михаил Козаков.
Первой ролью Евстигнеева на сцене МХАТа стал Володя в спектакле «Валентин и Валентина». До 1987 года, когда актер ушел из театра после конфликта с Ефремовым, он сыграл во множестве постановок, включая «Три сестры», «Иванова», «Дядю Ваню» и другие.
Покорение Евстигнеевым кинематографа: от эпизодов до культовых ролей
Евгений Евстигнеев дебютировал в кинематографе в 1957 году, сыграв небольшую роль в фильме «Поединок». Затем последовали эпизоды в картинах «Баллада о солдате», «Девять дней одного года» и других. Всенародная известность пришла к нему после роли начальника пионерлагеря товарища Дынина в комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964).
С этого момента Евстигнеев стал одним из самых востребованных актеров советского кино. Режиссеры ценили его способность с равным мастерством играть как комические, так и драматические роли. Особенно плодотворным оказалось сотрудничество с Эльдаром Рязановым, у которого Евстигнеев снялся в таких хитах, как «Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи» и «Старики-разбойники».
Выразительная внешность и редкий талант перевоплощения позволили Евстигнееву создать на экране целую галерею незабываемых образов: подпольного миллионера Корейко в «Золотом теленке», профессора Плейшнера в «Семнадцати мгновениях весны», вора-карманника Ручечника в «Месте встречи изменить нельзя».
Вершиной кинокарьеры Евстигнеева считается роль профессора Преображенского в телефильме «Собачье сердце» (1988), снятом Владимиром Бортко по повести Михаила Булгакова. Интересно, что изначально Евстигнеев отказывался от этой роли — он не был знаком с произведением и не хотел надолго уезжать от молодой жены Ирины Цывиной. Потребовались уговоры режиссера и самой Ирины, чтобы актер согласился. В итоге Бортко пошел на компромисс — съемки проводились только по выходным.
За роль профессора Преображенского Евстигнеев был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Последней работой актера в кино стала роль царя Ивана Грозного в историческом фильме «Ермак», вышедшем на экраны уже после его смерти.
Личная жизнь Евгения Евстигнеева: три брака и громкие скандалы
Евгений Евстигнеев был трижды женат, и каждый из его браков вызывал общественный резонанс. Первой супругой актера в 1955 году стала Галина Волчек, с которой они познакомились в Школе-студии МХАТ. Их союз многим казался странным — дочь известного кинооператора и провинциальный актер, к тому же на семь лет старше. Родители Галины были категорически против этого брака, и молодоженам пришлось искать отдельное жилье.
В 1961 году у пары родился сын Денис, впоследствии ставший известным кинорежиссером и продюсером. Однако семейное счастье продлилось недолго. Через несколько лет Галина узнала, что муж изменяет ей с молодой актрисой театра «Современник» Лилией Журкиной. Как выяснилось позже, тайный роман длился три года.
Развязка наступила во время гастролей. Решительная Волчек, убедившись в неверности мужа, собрала его чемодан, вызвала в номер соперницу и объявила, что теперь они с Евстигнеевым могут жить долго и счастливо. В 1966 году Евгений и Лилия поженились, после чего Журкина была вынуждена уйти из театра — коллеги не хотели с ней работать.
В 1968 году у супругов родилась дочь Мария, которая впоследствии пошла по стопам родителей и стала актрисой. Однако и второй брак Евстигнеева нельзя назвать счастливым. Проблема заключалась в том, что Лилию Дмитриевну мало снимали, в то время как карьера Евгения шла в гору. Журкина тяжело переживала свою невостребованность, у нее начались проблемы со здоровьем, и со временем она пристрастилась к алкоголю. В последние годы супружеской жизни между ними постоянно вспыхивали ссоры.
В августе 1986 года Лилии Журкиной не стало, ей было всего 48 лет. Вскоре после смерти второй жены Евстигнеев женился на своей студентке Ирине Цывиной, которая была моложе его на 37 лет. Несмотря на огромную разницу в возрасте, многие отмечали, что именно с Ириной в последние годы жизни Евгений Александрович был по-настоящему счастлив. Брак продлился до самой смерти актера в 1992 году.
Конфликт Евстигнеева с Ефремовым: конец 30-летней дружбы
Один из самых драматических моментов в биографии Евстигнеева — разрыв отношений с Олегом Ефремовым, с которым его связывали 30 лет крепкой дружбы. Их творческое сотрудничество началось еще в Школе-студии МХАТ и продолжилось в «Современнике», а затем и во МХАТе.
Во МХАТе ролей у Евстигнеева было меньше, чем в «Современнике», но он никогда не роптал, поскольку был бесконечно предан Ефремову. Однако после двух перенесенных инфарктов здоровье актера серьезно ухудшилось. В конце 1980-х Евстигнеев обратился к Ефремову с просьбой снизить театральную нагрузку, объяснив, что роли, которые ему достаются, может сыграть любой другой актер.
Ответ Ефремова был неожиданно жестким: «Не можешь — уходи на пенсию!» Эти слова глубоко ранили Евстигнеева, и он принял решение покинуть МХАТ. О случившемся актер сообщил своему другу Всеволоду Шиловскому: «Я свободен от театра. Послали на...»
Говорят, что позже Ефремов через общих знакомых предлагал Евстигнееву вернуться. Но было уже поздно — дружба двух великих актеров так и не восстановилась до конца их дней.
Трагический финал Евстигнеева: смерть перед операцией
В начале марта 1992 года Евгений Евстигнеев вместе с женой Ириной Цывиной отправился в Лондон, где ему должны были сделать сложную операцию на сердце. Средства на лечение были выделены министерством культуры.
4 марта, во время предоперационного обследования, британский кардиохирург Терри Льюис откровенно сказал актеру, что его сердце находится в критическом состоянии — три из четырех сосудов полностью забиты, а четвертый — на 90%. Врач честно предупредил, что шансы на успех операции минимальны.
Эта информация оказалась роковой — впечатлительный Евстигнеев тут же перенес очередной сердечный приступ. Несмотря на все реанимационные мероприятия, спасти актера не удалось. Врачи констатировали, что его могла спасти только пересадка донорского сердца, но найти орган так быстро было невозможно.
Тело Евгения Александровича было доставлено в Москву, и 9 марта 1992 года великого актера похоронили на Новодевичьем кладбище. В 2006 году в Нижнем Новгороде, на родине Евстигнеева, на Театральной площади был установлен бронзовый памятник актеру. А в 2021 году там же появилась скульптурная композиция, изображающая Евстигнеева в образе профессора Преображенского вместе с псом Шариком.
Наследие и влияние Евгения Евстигнеева
Евгений Евстигнеев стал настоящей легендой советского кинематографа и театра. Его имя носит Нижегородское театральное училище, а его вклад в развитие отечественного искусства отмечен многочисленными наградами и званиями.
Народный артист СССР (1983), лауреат Государственной премии СССР (1974) и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1990) — так официально признавались заслуги Евстигнеева перед отечественной культурой. Посмертно он был удостоен театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинации «За долголетнее и доблестное служение театру».
Фильмография Евгения Евстигнеева
За свою карьеру Евгений Евстигнеев снялся более чем в 100 фильмах. Вот некоторые из его самых значимых работ:
- Поединок (1957) — капитан Петерсон
- Баллада о солдате (1959) — водитель грузовика
- Девять дней одного года (1961) — физик Николай Иванович
- Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен (1964) — товарищ Дынин, начальник пионерского лагеря
- Берегись автомобиля (1966) — Евгений Александрович, режиссер народного театра
- Золотой теленок (1968) — Александр Иванович Корейко
- Старики-разбойники (1971) — Валентин Петрович Воробьев
- Семнадцать мгновений весны (1973) — профессор Плейшнер
- Невероятные приключения итальянцев в России (1973) — хромой итальянец-кладоискатель
- Место встречи изменить нельзя (1979) — вор в законе Петр Ручников ("Ручечник")
- Зимний вечер в Гаграх (1985) — степист Алексей Иванович Беглов
- Собачье сердце (1988) — профессор Филипп Филиппович Преображенский
- Гардемарины, вперед! (1987) — вице-канцлер А. П. Бестужев
- Ермак (1996, выпущен посмертно) — царь Иван Грозный
