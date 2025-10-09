Европейцам пророчат душ без воды из-за бюрократии

Жителям Евросоюза (ЕС) в ближайшее время может грозить серьезный энергетический кризис, в результате которого горячая вода в домах станет недоступной. Об этом сообщило издание Financial Times (FT).
«Европейцы рискуют получить холодный душ из-за бюрократической путаницы в ЕС», — сказано в публикации. Она опубликована на сайте FT.
Такая ситуация, по мнению авторов FT, складывается в связи с тем, что вещества, используемые при изготовлении водонагревателей, не были включены в перечень разрешенных к применению в Евросоюзе. Согласно экологическим нормативам, действующим в ЕС, гафний и цирконий признаны потенциально опасными для бытового использования. В связи с этим под угрозой оказались поставки около 90 процентов водонагревателей на рынке, поскольку данные элементы широко применяются в их производстве.
Компании, специализирующиеся на производстве соответствующей техники, выступают против введения новых правил, утверждая, что используемый в их продукции гафний не представляет угрозы для здоровья и безопасности потребителей. По их мнению, переход на альтернативные материалы, такие как сталь или медь, неизбежно повлечет за собой увеличение себестоимости продукции, что, в свою очередь, негативно отразится на покупательной способности населения. Помимо этого, европейские компании будут находиться в значительно менее выгодных условиях по сравнению с производителями из государств, не являющихся членами ЕС.
