Челябинский контрактник осужден на восемь лет за убийство супруги

Житель Кусы Челябинской области осужден на восемь лет лишения свободы за убийство супруги. Такой приговор военнослужащему по контракту вынес Магнитогорский гарнизонный военный суд.
«Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, на основании которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, по приговору подсудимому надлежит выплатить матери погибшей компенсацию морального вреда и имущественный ущерб», — уточнили в пресс-службе суда.
В ходе следствия было выяснено, что военнослужащий по контракту находился вечером 29 января в отпуске в своей квартире. В ходе ссоры с супругой, которая возникла на почве ревности и спора об имуществе, ударил ее ножом по шее. Женщине был нанесен тяжкий вред здоровью, она скончалась в больнице 6 февраля. Приговор в законную силу не вступил.
