В ЯНАО к зиме подготовили 450 единиц спецтехники, сотни тонн песка и соли

Ямал полностью подготовился к предстоящему зимнему сезону: 450 единиц специализированной техники готовы к работе, а дорожные службы разработали комплекс мер для обеспечения безопасности движения на региональных трассах. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.
«Ямальские дорожники готовы к зимнему сезону. В этом году обслуживать региональные дороги будут 450 спецмашин — это грейдеры, тракторы, погрузчики и самосвалы. Вся техника уже готова к работе», — написано на сайте ведомства.
Особый подход к содержанию дорог в условиях продолжительной зимы на Ямале требует своевременной очистки от снега и льда, а также обработки противогололедными средствами. Это позволяет предотвратить аварии и заторы, вызванные плохой погодой.
Пять подрядных организаций будут обслуживать 1430 километров региональных дорог, занимаясь очисткой трасс от снега, защитой от заносов, предотвращением гололедицы и снежных накатов. Для борьбы со скользкостью заготовлено семь тысяч тонн песка и 355 тонн соли, а также отсев дробления горных пород. Смесь песка и соли применяется при температуре до -12 °С, а отсев — при более низких температурах. Дополнительно, информацию о погодных условиях дорожные специалисты получают с 12 метеостанций, оснащенных видеосистемами, что позволяет контролировать состояние дорожных участков в реальном времени.
