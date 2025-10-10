Экс-директора Театра сатиры освободили после новой меры пресечения главе «Sputnik Азербайджан»

Россия освободила экс-директора Театра сатиры Мамедали Агаева из-под стражи
Агаеву грозило до 10 лет лишения свободы
Агаеву грозило до 10 лет лишения свободы Фото:

Российская сторона освободила экс-директора Театра сатиры Мамедали Агаева в обмен на отмену ареста директора агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Об этом сообщили в СМИ.

«Российская сторона, в ответ на перевод под домашний арест Игоря Картавых, освободила экс-директора Театра сатиры Мамедали Агаева, сообщили наши источники», — пишет азербайджанское издание Minval.

Директора агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых освободили из-под ареста после неформальных переговоров президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его мера пресечения будет изменена на домашний арест.

Агаев был задержан по подозрению в мошенничестве. Как считает следствия, уже после того, как перестал быть директором учреждения, он заключил с театром договор в качестве индивидуального предпринимателя. Мужчина якобы предоставлял сценарии четырех постановок и затем получал по 4% от их кассовых сборов. Сами договоры оказались липовыми. За все время Агаев похитил около 20 миллионов рублей из бюджета на подложных авторских договорах. Ему грозит 10 лет тюрьмы. Кто такой Агаев — в материале URA.RU.

