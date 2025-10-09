В Перми на жертвенном месте сгорела православная часовня

В Перми сгорела часовня, установленная на святом источнике у Гляденовской горы. Фото пепелища очевидцы опубликованы в интернете.
«Часовня преподобного Трифона Вятского на святом источнике у Гляденовской горы сгорела. Православный крест, установленный у пещеры, выброшен в реку», — сообщается в паблике «Пермь активная». По информации СМИ, прибывшие на вызов пожарные не успели спасти охваченную огнем постройку. «Местные жители вызвали пожарных слишком поздно, огнеборцы приехали уже на пепелище. Поэтому установить время возгорания невозможно», — пишет Properm со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Прикамью. В ведомстве рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе, неосторожное обращение с огнем.
Гляденовская гора расположена недалеко от деревни Кичаново. В конце ХIХ века археологи обнаружили здесь древнее жертвенное место, возраст которого превышает 2 тысяч лет. Под культурным слоем археологи нашли кости животных, черепа медведей и лосей. За обилие костей археологический памятник назвали Гляденовским костищем. Часовня, установленная на жертвенном месте, была освящена освящена в 2013 году. Верующие посещают это место, чтобы окунуться в купель и набрать воды из святого источника.
