10 октября 2025

Гусев заявил об угрозе атаки БПЛА в Воронежской области

Жителей призвали соблюдать меры безопасности и отойти от окон
В Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом заявил губернатор Александр Гусев. Тревога объявлена в Воронеже, Нововоронеже и Лискинском районе.

«Внимание! Воронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — сообщил Гусев в своем telegram-канале.

Режим опасности атаки БПЛА действует в регионе с 20:22 (мск). Жителям рекомендуют укрыться в помещениях без окон и соблюдать меры безопасности.

