Столтенберг признался, что однажды разочаровал Меркаль

Столтенберг сообщил, что разочаровал Меркель, которая просила не угождать США
Меркель просила Столтенберга перестать угождать США во всём
Меркель просила Столтенберга перестать угождать США во всём

Из мемуаров бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга стало известно о его конфликте с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, вызванном ее недовольством чрезмерным влиянием США в альянсе. Столтенберг отмечает, что именно Меркель сыграла ключевую роль в его назначении на пост генсека, однако впоследствии он не смог, по ее мнению, пройти «проверку» на независимость от Вашингтона.

Поводом для разочарования немецкого канцлера стало назначение в 2016 году на важную должность заместителя генсека американки Роуз Геттемюллер, хотя Меркель настаивала на кандидатуре из Германии. Согласно воспоминаниям экс-генсека, Меркель с самого начала предупреждала его о недопустимости выполнения каждой американской просьбы, подчеркивая, что США не должны всегда добиваться своего в НАТО.

Столтенберг писал, что давал ей соответствующие заверения, однако после кадрового решения в пользу американской кандидатуры Меркель демонстративно проигнорировала его приветствие на саммите в Брюсселе. Позже она прямо высказала ему свое разочарование, заявив, что он занял позицию в интересах Вашингтона.

В своей книге Столтенберг также привел другой эпизод, характеризующий сложные отношения внутри альянса. Он передавал слова президента США Дональда Трампа о том, как во время беседы о необходимости довести военные расходы Германии до 2% ВВП Меркель в ответ на его требование лишь рассмеялась и в шутливой форме отложила выполнение этого условия до 2030 года. Этот случай, по мнению экс-генсека, ярко иллюстрировал напряженность в трансатлантических отношениях.

