Столтенберг признался, что однажды разочаровал Меркаль

Из мемуаров бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга стало известно о его конфликте с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, вызванном ее недовольством чрезмерным влиянием США в альянсе. Столтенберг отмечает, что именно Меркель сыграла ключевую роль в его назначении на пост генсека, однако впоследствии он не смог, по ее мнению, пройти «проверку» на независимость от Вашингтона.
Поводом для разочарования немецкого канцлера стало назначение в 2016 году на важную должность заместителя генсека американки Роуз Геттемюллер, хотя Меркель настаивала на кандидатуре из Германии. Согласно воспоминаниям экс-генсека, Меркель с самого начала предупреждала его о недопустимости выполнения каждой американской просьбы, подчеркивая, что США не должны всегда добиваться своего в НАТО.
Столтенберг писал, что давал ей соответствующие заверения, однако после кадрового решения в пользу американской кандидатуры Меркель демонстративно проигнорировала его приветствие на саммите в Брюсселе. Позже она прямо высказала ему свое разочарование, заявив, что он занял позицию в интересах Вашингтона.
В своей книге Столтенберг также привел другой эпизод, характеризующий сложные отношения внутри альянса. Он передавал слова президента США Дональда Трампа о том, как во время беседы о необходимости довести военные расходы Германии до 2% ВВП Меркель в ответ на его требование лишь рассмеялась и в шутливой форме отложила выполнение этого условия до 2030 года. Этот случай, по мнению экс-генсека, ярко иллюстрировал напряженность в трансатлантических отношениях.
