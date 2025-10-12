Ушаков раскрыл действующее состояние отношений с США

Ушаков: Россия и США продолжают переговоры
Диалог с США продолжается, заявил Ушаков
Диалог с США продолжается, заявил Ушаков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Контакты между Россией и Соединенными Штатами по закрытым дипломатическим каналам продолжаются. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Они продолжаются, мы постоянно разговариваем», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он подтвердил, что стороны поддерживают постоянный диалог.

Ушаков также отметил, что, хотя некоторые аспекты взаимодействия между двумя странами остаются незаметными для общественности, работа продолжается. Он выразил уверенность, что результаты этой работы станут очевидны рано или поздно.

