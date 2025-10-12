Ушаков раскрыл действующее состояние отношений с США

Контакты между Россией и Соединенными Штатами по закрытым дипломатическим каналам продолжаются. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Они продолжаются, мы постоянно разговариваем», — заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он подтвердил, что стороны поддерживают постоянный диалог.
Ушаков также отметил, что, хотя некоторые аспекты взаимодействия между двумя странами остаются незаметными для общественности, работа продолжается. Он выразил уверенность, что результаты этой работы станут очевидны рано или поздно.
