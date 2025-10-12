На Крымском мосту перекрыли движение

Движение по мосту временно прекращено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено. Об этом рассказали в оперативном канале о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта временно перекрыто», — говорится в сообщении telegram-канала Крымского моста. Соответствующее ограничение было введено в 17:22 по московскому времени.
