FP: Китай построит мегаплотину в Тибете

Китай приступил к строительству крупной гидроэлектростанции «Медог» на реке Ярлунг-Цангпо в Тибете, сообщает журнал Foreign Policy (FP). Проект, который местные и международные эксперты уже называют «мегаплотиной», вызывает опасения у экологов и соседних государств. Основной вопрос — возможные негативные последствия для уникальных природных территорий и трансграничных водных ресурсов.
«Моя главная обеспокоенность — влияние проекта на экологию и окружающую среду. Все конкретные планы проекта являются конфиденциальными. Мы не можем оценить точное воздействие проекта — какие места обитания могут быть затоплены или фрагментированы, изменения скорости течения реки, температуры воды — [мы также] не знаем, как смягчить эти последствия», — приводит издание слова эксперта-эколога Вэня, который предпочел не раскрывать свою фамилию.
По информации FP, плотина возводится в уникальной природной зоне: здесь расположен самый северный в мире тропический лес. Эксперты отмечают, что подобные масштабные строительные проекты часто реализуются в районах с хрупкой экосистемой.
Как пояснила специалист по современному Китаю Сабрина Хабих-Собегалла из Свободного университета Берлина, в Китае приоритет развития энергетики зачастую перевешивает экологические риски, а охранные зоны регулярно пересекаются с промышленными интересами. Она подчеркнула, что власти страны готовы идти на компромиссы с окружающей средой ради государственных целей.
Строительство «мегаплотины» вызывает тревогу не только у экологов, но и у правительств соседних стран. Река Ярлунг-Цангпо, на которой ведутся работы, — трансграничная: ниже по течению в Индии и Бангладеш она известна как Брахмапутра. Специальный советник по Южной Азии южнокорейской организации Parley Policy Initiative Нирадж Сингх Манхас считает, что проект имеет и геополитическую составляющую: контроль за водными потоками даст Китаю дополнительные рычаги влияния в регионе на фоне отсутствия международных соглашений о водоразделении. Власти КНР отвергают обвинения в намерении использовать плотину для давления на соседей.
