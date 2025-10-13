Советник главы Крыма Крючков предупредил о фейках и атаке БПЛА в соцсетях

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о начале информационной атаки со стороны Украины. По его данным, одновременно с ударами беспилотников украинские структуры распространяют ложные сообщения в социальных сетях. Об этом Крючков написал в своем telegram-канале.
«Пользуемся только официальными сообщениями. Враг параллельно с атакой БПЛА начал массовые вбросы ложных сообщений в соцсетях», — заявил советник главы Крыма в публикации.
Ранее стало известно о нападении украинского беспилотника на нефтебазу в Феодосии. В результате происшествия начался пожар, подробности о пострадавших уточняются, напоминает RT.
