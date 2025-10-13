Советник главы Крыма Крючков предупредил о фейках и атаке БПЛА в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киев вбрасывает фейки одновременно с атакой БПЛА
Киев вбрасывает фейки одновременно с атакой БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о начале информационной атаки со стороны Украины. По его данным, одновременно с ударами беспилотников украинские структуры распространяют ложные сообщения в социальных сетях. Об этом Крючков написал в своем telegram-канале.

«Пользуемся только официальными сообщениями. Враг параллельно с атакой БПЛА начал массовые вбросы ложных сообщений в соцсетях», — заявил советник главы Крыма в публикации.

Ранее стало известно о нападении украинского беспилотника на нефтебазу в Феодосии. В результате происшествия начался пожар, подробности о пострадавших уточняются, напоминает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о начале информационной атаки со стороны Украины. По его данным, одновременно с ударами беспилотников украинские структуры распространяют ложные сообщения в социальных сетях. Об этом Крючков написал в своем telegram-канале. «Пользуемся только официальными сообщениями. Враг параллельно с атакой БПЛА начал массовые вбросы ложных сообщений в соцсетях», — заявил советник главы Крыма в публикации. Ранее стало известно о нападении украинского беспилотника на нефтебазу в Феодосии. В результате происшествия начался пожар, подробности о пострадавших уточняются, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...