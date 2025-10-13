Сотни россиян столкнулись с угрозой депортации в соседней стране

Депутат Рижской думы Сохина: власти Латвии готовятся к выдворению сотен россиян
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти Латвии готовятся выслать из страны более 800 граждан России
Власти Латвии готовятся выслать из страны более 800 граждан России Фото:

Латвийские власти планируют выдворить из страны несколько сотен граждан России, не прошедших экзамен по латышскому языку. Срок действия их разрешений на проживание истекает 13 октября, и тем, кто не успел их продлить, грозит депортация. Об этом сообщила  депутат Рижской думы Юлия Сохина в интервью «Известиям»,

«Насильственная депортация и высылки могут начаться уже в ноябре. Власти Латвии воспринимают этих людей как граждан второго сорта и игнорируют тот факт, что среди них находятся представители социально уязвимых групп, в частности пенсионеры, которых таким образом лишают вида на жительство. В подобных случаях приезжают соответствующие службы, дают человеку примерно час на сборы, после чего доставляют его к границе», — рассказала Сохина «Известиям».

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что российские власти уже разработали комплекс мер для поддержки более 800 граждан РФ, которых собираются депортировать из Латвии из-за незнания латышского языка. Волк также напомнила, что с 2006 года в России действует государственная программа по содействию добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Латвийские власти планируют выдворить из страны несколько сотен граждан России, не прошедших экзамен по латышскому языку. Срок действия их разрешений на проживание истекает 13 октября, и тем, кто не успел их продлить, грозит депортация. Об этом сообщила  депутат Рижской думы Юлия Сохина в интервью «Известиям», «Насильственная депортация и высылки могут начаться уже в ноябре. Власти Латвии воспринимают этих людей как граждан второго сорта и игнорируют тот факт, что среди них находятся представители социально уязвимых групп, в частности пенсионеры, которых таким образом лишают вида на жительство. В подобных случаях приезжают соответствующие службы, дают человеку примерно час на сборы, после чего доставляют его к границе», — рассказала Сохина «Известиям». Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что российские власти уже разработали комплекс мер для поддержки более 800 граждан РФ, которых собираются депортировать из Латвии из-за незнания латышского языка. Волк также напомнила, что с 2006 года в России действует государственная программа по содействию добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...