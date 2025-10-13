Сотни россиян столкнулись с угрозой депортации в соседней стране

Латвийские власти планируют выдворить из страны несколько сотен граждан России, не прошедших экзамен по латышскому языку. Срок действия их разрешений на проживание истекает 13 октября, и тем, кто не успел их продлить, грозит депортация. Об этом сообщила депутат Рижской думы Юлия Сохина в интервью «Известиям»,
«Насильственная депортация и высылки могут начаться уже в ноябре. Власти Латвии воспринимают этих людей как граждан второго сорта и игнорируют тот факт, что среди них находятся представители социально уязвимых групп, в частности пенсионеры, которых таким образом лишают вида на жительство. В подобных случаях приезжают соответствующие службы, дают человеку примерно час на сборы, после чего доставляют его к границе», — рассказала Сохина «Известиям».
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что российские власти уже разработали комплекс мер для поддержки более 800 граждан РФ, которых собираются депортировать из Латвии из-за незнания латышского языка. Волк также напомнила, что с 2006 года в России действует государственная программа по содействию добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.
