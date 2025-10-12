12 октября 2025

Непогода в Челябинской области: дорожники вышли на борьбу со стихией. Видео

На трассах в Челябинской области устраняют последствия ночного снегопада
Дорожные службы обрабатывают трассы
Дорожные службы обрабатывают трассы

В южных районах Челябинской области дорожные службы устраняют последствия ночного снегопада, сообщили в пресс-службе регионального миндортранса. В горнозаводской зоне осадков нет, дорожное покрытие сухое, добавили в Управлении Госавтоинспекции региона. 

«В ночь с 12 на 13 октября в южных районах — Нагайбакском, Агаповском, Верхнеуральском и в Магнитогорске — наблюдались осадки в виде снега. Дорожная техника готова к зимним условиям и уже обрабатывает трассы противогололедными материалами», — сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области в telegram-канале. 

Судя по предоставленному видео, в указанных районах на дорогах наледь, продолжает сыпать мелкий снег. Специальная техника обрабатывает трассы противогололедными материалами. 

В горнозаводской зоне Челябинской области осадков нет, движение идет в полном объеме, сообщили в Госавтоинспекции региона. «На участке между Златоустом и Миассом осадков нет. Движение осуществляется в полном объеме», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

В Челябинской области в ночь на понедельник синоптики пообещали похолодание до минус восьми градусов. Местами ожидались осадки в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах гололедные явления. 

