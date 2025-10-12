Мама пермячки Елены Распоповой выиграла миллион рублей в лотерее. Победу женщине принес билет, который купила ей дочь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».
«Каждую субботу мы навещаем маму и привозим ей билеты на предстоящий тираж. В один из дней она заинтриговала нас предположением, что предыдущий билет выиграл миллион. Как оказалось, мама была права», — передают слова Елены Распоповой организаторы лотереи.
Уточняется, что женщина участвует в лотереях давно. Выигрыш она решила потратить на семейное путешествие. Про дочь победительницы известно, что Елена Распопова работает бухгалтером на газовом предприятии. Свободное время любит проводить в кругу близких.
Ранее URA.RU рассказало историю пермяка, который стал обладателем автомобиля после участия в лотерее. Он работает инспектором в аэропорту.
