12 октября 2025

Сотрудница пермского газового предприятия рассказала, как ее мама выиграла миллион в лотерее. Фото

Пермячка помогла маме выиграть миллион в лотерее
© Служба новостей «URA.RU»
Пермячка участвует в лотереях давно
Пермячка участвует в лотереях давно Фото:

Мама пермячки Елены Распоповой выиграла миллион рублей в лотерее. Победу женщине принес билет, который купила ей дочь. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Каждую субботу мы навещаем маму и привозим ей билеты на предстоящий тираж. В один из дней она заинтриговала нас предположением, что предыдущий билет выиграл миллион. Как оказалось, мама была права», — передают слова Елены Распоповой организаторы лотереи.

Уточняется, что женщина участвует в лотереях давно. Выигрыш она решила потратить на семейное путешествие. Про дочь победительницы известно, что Елена Распопова работает бухгалтером на газовом предприятии. Свободное время любит проводить в кругу близких.

Ранее URA.RU рассказало историю пермяка, который стал обладателем автомобиля после участия в лотерее. Он работает инспектором в аэропорту.

© Служба новостей «URA.RU»
