12 октября 2025

Челябинскую трассу М-5 «Урал» заметает снегом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
В горнозаводской зоне Челябинской области резко испортилась погода
В горнозаводской зоне Челябинской области резко испортилась погода

В Челябинской области трассу М-5 «Урал» около Златоуста заметает снегом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Находимся на 1737 километре (Златоустовский городской округ — прим. URA.RU) автомобильной дороги М-5 „Урал“. Идут осадки в виде снега», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». 

На дороге образовался гололед, сообщили URA.RU читатели из Златоуста. «Некоторые машины даже подняться не могут. Стоят на дороге на „аварийках“», — сообщил читатель Александр. 

Накануне вечером непогода обрушилась на южные районы Челябинской области. В Нагайбакском, Агаповском, Верхнеуральском районах и в Магнитогорске всю ночь шел снег. Дорожная техника начала обработку трасс противогололедными материалами, сообщила ранее пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. 

В предстоящую неделю с 13 по 19 октября в Челябинской области ожидается пасмурная погода со слабыми осадками. Под влиянием циклона периодически осадки будут меняться от снега к дождю и обратно, уточнили ранее метеорологи.

© Служба новостей «URA.RU»
