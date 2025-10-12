В Челябинской области трассу М-5 «Урал» около Златоуста заметает снегом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Находимся на 1737 километре (Златоустовский городской округ — прим. URA.RU) автомобильной дороги М-5 „Урал“. Идут осадки в виде снега», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
На дороге образовался гололед, сообщили URA.RU читатели из Златоуста. «Некоторые машины даже подняться не могут. Стоят на дороге на „аварийках“», — сообщил читатель Александр.
Накануне вечером непогода обрушилась на южные районы Челябинской области. В Нагайбакском, Агаповском, Верхнеуральском районах и в Магнитогорске всю ночь шел снег. Дорожная техника начала обработку трасс противогололедными материалами, сообщила ранее пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
В предстоящую неделю с 13 по 19 октября в Челябинской области ожидается пасмурная погода со слабыми осадками. Под влиянием циклона периодически осадки будут меняться от снега к дождю и обратно, уточнили ранее метеорологи.
