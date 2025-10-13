Челябинец приревновал жену и до смерти избил соперника металлической трубой

В Челябинской области суд на восемь лет отправил в колонию мужчину, который приревновал жену и до смерти избил соперника металлической трубой по голове. Об этом сообщили пресс-службы областной прокуратуры и Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«Брединский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя поселка Маяк, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 105 УК РФ (убийство), статьи 119 УК РФ (угроза убийством), пункту „в “ части второй 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью). Мужчину приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области в telegram-канале.
Инцидент произошел в феврале 2025 года. В ночь на 5 февраля обвиняемый дома угрожал жене пневматическим пистолетом, рассказали подробности в пресс-службе СУ СК региона. До этого супруга сообщила ему, что намерена подать на развод. «Он неоднократно прицельно направлял пистолет в область лица и тела потерпевшей, высказывая в ее адрес угрозы убийством», — добавили в ведомстве.
Позднее днем мужчина на улице нанес не менее трех ударов ножом в область грудной клетки своей супруги. На помощь пострадавшей пришел ее знакомый, с которым она до этого сидела в машине и к которому ее приревновал супруг. 43-летний знакомый взял из багажника металлическую трубу и несколько раз ударил ревнивца.
Последний сначала успокоился, но потом ударил мужчину ножом в область грудной клетки и пять раз ударил металлической трубой по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Преступление раскрыто во взаимодействии следователей СКР и сотрудников ОУР ОМВД России по Брединскому району, которыми оказывалось оперативное сопровождение по уголовному делу.
