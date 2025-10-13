Латвия возобновила угрозы русским старикам: кому и за что грозит депортация

Российское посольство в Латвии посчитало, что о «срочной депортации граждан» с территории страны после 13 октября говорить рано. По их словам, она может осуществляться только после 30 дней с персонального вручения решения сотрудником Госпрогранохраны Латвии.
Сама история, связанная с угрозами депортации граждан Латвии с территории РФ длится с 2023 года. Именно тогда россияне, включая большое количество пенсионеров, начали получать первые призывы покинуть страну из-за отсутствия вида на жительства, которое можно получить только сдав экзамен на знания языка.
Эта история возобновилась после того, как письма с угрозой депортации из страны вновь пришли россиянам. Как развивалась история депортации граждан РФ с территории Латвии — в материале URA.RU.
Латвия начала намекать в 2023 году
Первые «намеки» о покидании Латвии граждане России начали получать в 2023 году. Им были разосланы письма, в которых требовалось либо подать заявку на какой-либо вид на жительство, либо уехать вовсе. Тогда начальник управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе подтвердила эту информацию.
«Те, кто ничего не делает, должны уехать», — заявила Розе. По ее словам, письма были разосланы 3255 гражданам РФ.
Более 1000 россиянам угрожают выдворением
В начале следующего года более 1000 граждан РФ могли быть депортированы с территории Латвии. Их обвиняли в невыполнении требований поправок к закону об иммиграции. Об этом сообщали в УДГМ.
«До конца декабря 2023 года собранная УДГМ информация показала, что как минимум 1213 российских граждан, не выполнивших требования поправок к закону об иммиграции и не подавших документы для оформления вида на жительство могут быть депортированы из Латвии», — указано в сообщении. Отмечается, что 46 находились в других странах, поэтому депортация могла задеть 1167 человек.
Латвия выслала первого пенсионера
В этом же году Латвия выслала 82-летнего военного пенсионера Бориса Каткова. Посольство РФ высказала свое возмущение по этому поводу. По их словам, это оказалось провокационной выходкой со стороны латвийских властей. Также это действие отреагировали в Министерстве иностранных дел РФ.
«Такая акция носит провокационный и политический характер, попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии», — сообщило ведомство. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.
Также депортация грозила другим 789 гражданам старше 60 лет. Об этом сообщало посольство РФ. Согласно информации, среди них есть и незрячие с детства инвалиды.
В 2025 году угрозы продолжились
В 2025 году более 800 граждан РФ подлежат депортации по также вышеназванным причинам. Об этом вновь рассказали в УДГМ. Тогда граждан призывали покинуть территорию Латвии до 13 октября 2025 года.
В МВД РФ прокомментировали эту новость. Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что для граждан, которые не подтвердили знание латышского языка и не прошли обязательную проверку безопасности будут приняты меры по содействию и их обустройстве на территории РФ.
Кому грозит депортация и стоимость обучения
Депортации из территории Латвии подлежат граждане, которые не смогли продлить вид на жительство. Это происходит, в том числе из-за не сданного экзамена на знание латышского языка.
В первую очередь под угрозой депортации оказались пенсионеры, которым сложно оплатить и подготовиться к экзамену на уровень А2. Сама стоимость обучения около составляет около 200 тысяч рублей.
В Кремле прокомментировали депортацию россиян
Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал действия Латвии о депортации граждан россиян. По его словам, на территории своей Родины они смогут построить свою жизнь без каких-либо проблем.
«Граждане России могут вернуться на свою Родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь», — заявил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Как Латвия издевается над пенсионерами
Также поступала информация о семейной паре — Светлане и Вадиме Фреймановых. Они не сдали языковой экзамен и получили предписание на выезд. Супруги собрали свой скарб и временно переселились в хостел, улаживая последние дела перед отъездом. Там их ограбили: украли вещи и деньги.
Из-за этого они не смогли выехать в намеченный срок — и тогда их поместили в Центр содержания задержанных иностранцев в Даугавпилсе. Спустя несколько дней стариков вывезли на границу и велели пешком идти в сторону России. Об этом сообщило издание «Взгляд».
Отмечается, что многие пожилые граждане уезжают на территорию России сразу. Зачастую они приезжают на территорию Псковской области. Согласно информации, туда уже переехало уже 1400 человек.
«Говорить о депортации граждан преждевременно»
Посольство РФ в Латвии сообщило, что, согласно законодательству Латвии, наступление срока выезда из страны не предполагает автоматически какую-либо немедленную «депортацию». Отмечается, что процедура может быть принята в течение 30-дневного с рока с момента персонального вручения решения сотрудником Госпрогранохраны Латвии. Из-за этого, в дипмиссии посчитали, что говорить о «немедленной депортации граждан» преждевременно.
