13 октября 2025

В Перми подорожал шиномонтаж

Глава автосервиса Артюхин: стоимость услуг шиномонтажа в Перми выросла на 5-7%
© Служба новостей «URA.RU»
В 2026 году цены на услуги шиномонтажа в Перми вырастут сильнее
В 2026 году цены на услуги шиномонтажа в Перми вырастут сильнее Фото:

Средняя стоимость услуг шиномонтажа в Перми выросла на 5-7% по сравнению с 2024 годом. Рост цен вызван инфляцией, увеличением затрат на материалы и зарплаты работников, рассказал URA.RU руководитель автосервиса Fit service в Перми Дмитрий Артюхин.

«По сравнению с 2024 годом стоимость услуг шиномонтажа в Перми выросла незначительно, в среднем на 5-7%. Это связано с инфляцией, общим ростом затрат на материалы и фонд оплаты труда», — сообщил Артюхин.

Как пояснил автоэксперт, стоимость услуг шиномонтажа зависит от типа автомобиля и шин, а также размера колес. В 2026 году ожидается более существенный рост цен из-за увеличения финансовой, налоговой нагрузки на малый бизнес.

Ранее URA.RU рассказывало, когда и как в Пермском крае менять летнюю резину на зимнюю. Автомобилистам не рекомендуют ждать первого снега для замены шин.

© Служба новостей «URA.RU»
