В Перми подорожал шиномонтаж

Средняя стоимость услуг шиномонтажа в Перми выросла на 5-7% по сравнению с 2024 годом. Рост цен вызван инфляцией, увеличением затрат на материалы и зарплаты работников, рассказал URA.RU руководитель автосервиса Fit service в Перми Дмитрий Артюхин.
«По сравнению с 2024 годом стоимость услуг шиномонтажа в Перми выросла незначительно, в среднем на 5-7%. Это связано с инфляцией, общим ростом затрат на материалы и фонд оплаты труда», — сообщил Артюхин.
Как пояснил автоэксперт, стоимость услуг шиномонтажа зависит от типа автомобиля и шин, а также размера колес. В 2026 году ожидается более существенный рост цен из-за увеличения финансовой, налоговой нагрузки на малый бизнес.
Ранее URA.RU рассказывало, когда и как в Пермском крае менять летнюю резину на зимнюю. Автомобилистам не рекомендуют ждать первого снега для замены шин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.