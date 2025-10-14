Челябинцы распродают жилье на вторичке с большими скидками

Челябинск лидировал среди миллионников по размеру скидок на жилье
Скидки на жилье в Челябинске достигают 5,5%
В Челябинске в июле-сентябре 2025 года собственники вторичных квартир при продаже снижали цены на 5,5%. Это один из самых высоких показателей по всей стране, сообщается на сайте о недвижимости.

«В третьем квартале 2025 года продавцы вторичной недвижимости, расположенной в мегаполисах России, стали чаще снижать цены предложения. Высокое снижение цен на предлагаемую вторичку в июле — сентябре по России зафиксировано в Краснодаре (6,8%), Челябинске (5,5%), в Нижнем Новгороде и Волгограде (5,4%)», — сообщается на сайте РБК Недвижимость со ссылкой на исследование «Яндекс Недвижимости».

Как отметил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров, в третьем квартале жилье на вторичном рынке реализовывалось плохо, рынок недвижимости стагнировал. При том, что ипотечные ставки снизились, покупатели осторожны и в основном не решаются на покупку квартир. Для них собственники жилья делают хорошие скидки, но покупатели выжидают. Поэтому нельзя говорить о том, что продажи на вторичном рынке начали расти, это преждевременно, подчеркнул эксперт.

