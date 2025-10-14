В пригороде Челябинска построят несколько новых спортивных комплексов

В поселке Рощино в пригороде Челябинска принято решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), новый спортивный ледовый дворец строится в Кременкуле. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам визита губернатора Алексея Текслера в Сосновский район.
«Принято решение о возведении в 2026 году физкультурно-оздоровительного комплекса в Рощино. Большая работа ведется и по другим объектам: строится Ледовый дворец в Кременкуле, реализуется ряд проектов в сельских поселениях», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
Сегодня Сосновский район с рабочим визитом посетил глава региона. Текслер проинспектировал строительство нового футбольного поля с беговыми дорожками на месте старого. Работы на объекте должны были завершиться в ноябре 2025 года, но подрядчик сильно отстает от графика. Текслер поручил главе района Евгению Ваганову взять на особый контроль сроки реализации проекта. Сам стадион будет с искусственным покрытием для игровых видов спорта, беговыми дорожками, также отдельным местом для игр в баскетбол. «В Рощино активно обновляем спортивную инфраструктуру. Это существенно укрепит спортивную составляющую округа», — сказал Текслер.
Также принято решение о развитии в районе профильного образования. Вскоре здесь появятся агроклассы для ранней профориентации школьников. В будущем дети смогут продолжить обучение в аграрном университете и найти работу в отрасли. «Мы продолжим развивать Сосновский район — важный стратегический муниципалитет для Челябинской области», — подвел итог губернатор.
Текслер ранее поручил главам районов развивать «ДоброЦентры», которые помогают пенсионерам и инвалидам. Об этом Текслер заявил во время аппаратного совещания, которое провел в Сосновском районе.
