Тренер Боливии Вильегас: навыки россиян позволили бы выйти в ЧМ-2026

Главный тренер сборной Боливии Оскар Вильегас выразил мнение о перспективах российской национальной команды в южноамериканской квалификации к чемпионату мира 2026 года. Об этом 14 октября сообщает телеканал «Матч ТВ». После завершения товарищеской игры между сборными России и Боливии, которая прошла в Москве и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 3:0, Вильегас прокомментировал уровень соперника.
По словам Вильегаса, сборная России могла бы претендовать на выход из группы в зоне КОНМЕБОЛ и попасть на чемпионат мира. «Тот высокий уровень, который есть у российской сборной, точно позволил бы ей выйти из группы и принять участие в ЧМ-2026», — заявил наставник боливийской команды, его слова приводит «Матч ТВ». При этом тренер подчеркнул, что в Южной Америке традиционно шесть мест занимают сильнейшие сборные континента, а за седьмую путевку ведут борьбу команды Боливии, Перу и Чили. Вильегас добавил, что у российской сборной были бы «прекрасные шансы» в этой конкуренции.
После матча Вильегас отметил, что российская команда заслуженно победила, показав высокий уровень организации игры. По его словам, сборная России успешно использовала свои моменты и не допустила ошибок в обороне. Тренер также обратил внимание, что товарищеский матч стал для его команды вторым за октябрь: несколькими днями ранее боливийцы играли против сборной Панамы.
Сборная России одержала вторую победу подряд: в октябре национальная команда также обыграла Иран со счетом 2:1. Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) подчеркнул, что игроки сборной проявляют высокий профессионализм, несмотря на отсутствие официальных международных турниров.
