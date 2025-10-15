Вильфанд: в России больше не будет тепла, наступило предзимье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Температура в южных российских регионах не превышает 16-18 градусов
Температура в южных российских регионах не превышает 16-18 градусов Фото:

Погода в России переходит в зимний режим — даже в южных регионах страны не ожидается комфортных температур. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16–18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме», — отметил Вильфанд в беседе с РИА Новости. По словам синоптика, даже традиционно теплый Приморский край в ближайшие дни ощутит значительное понижение температуры.

Вильфанд пояснил, что предзимье — это переходный сезон, который длится с середины октября до 15–20 декабря. В этот период атмосферная циркуляция перестраивается на зимний режим, что сопровождается устойчивым понижением температуры и увеличением осадков в большинстве регионов страны.

Ранее Гидрометцентр России прогнозировал, что предстоящая зима на большей части страны будет холоднее прошлогодней, а декабрьские температуры окажутся ниже уровня 2024 года. Кроме того, метеорологи предупреждали о возможных резких температурных колебаниях и нестабильных погодных условиях, связанных с продолжающимися климатическими изменениями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Погода в России переходит в зимний режим — даже в южных регионах страны не ожидается комфортных температур. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16–18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме», — отметил Вильфанд в беседе с РИА Новости. По словам синоптика, даже традиционно теплый Приморский край в ближайшие дни ощутит значительное понижение температуры. Вильфанд пояснил, что предзимье — это переходный сезон, который длится с середины октября до 15–20 декабря. В этот период атмосферная циркуляция перестраивается на зимний режим, что сопровождается устойчивым понижением температуры и увеличением осадков в большинстве регионов страны. Ранее Гидрометцентр России прогнозировал, что предстоящая зима на большей части страны будет холоднее прошлогодней, а декабрьские температуры окажутся ниже уровня 2024 года. Кроме того, метеорологи предупреждали о возможных резких температурных колебаниях и нестабильных погодных условиях, связанных с продолжающимися климатическими изменениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...