14 октября 2025

Челябинские водители стали зарабатывать по 110 тысяч рублей

Челябинские водители могут рассчитывать на заработки в 110 тысяч рублей
Челябинские водители могут рассчитывать на заработки в 110 тысяч рублей

Водители в Челябинской области стали зарабатывать по 110,2 тысячи рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, для этих специалистов компании региона открыли каждую пятую свою вакансию. Но конкуренция за места все равно высока.

«Наиболее конкурентные предложения для водителей в 2025 году в Курганской области: медиана приложений — 195,1 тысячи рублей. Челябинские водители могут рассчитывать на 110,2 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в HeadHunter.

Южный Урал оказался в конце списка регионов УрФО по уровню предлагаемых зарплат для водителей. В ЯНАО их коллеги могут получить 178,7 тысячи рублей, в ХМАО — 160,8 тысячи. Выше доходы в Тюменской и Свердловской областях: 134,2 тысячи и 114,9 тысячи рублей соответственно. За год зарплата челябинских водителей упала на 1%, или на 1,2 тысячи рублей.

Однако даже при относительно скромных заработках конкуренция за вакансии достигла 7,1 резюме на одно рабочее место. Этот показатель несколько превысил комфортный для соискателей уровень.

В целом по УрФО с января по сентябрь открылось 26,3 тысячи вакансий для водителей. Чаще всего этих специалистов искали компании из сферы перевозок и логистики, добывающего сектора и строительства.

