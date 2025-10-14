14 октября 2025

По пермским рекам пошла первая шуга

Снег и лед замечены на Вишере Пермского края
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скоро реки замерзнут совсем (архивное фото)
Скоро реки замерзнут совсем (архивное фото) Фото:

На севере Пермского края на реке Вишера замечена первая шуга — скопления снега и льда. Это засвидетельствовали сотрудники заповедника «Вишерский».

«На кордоне Лиственничный ночью было -9 градусов, на Лыпье — -5. На заповедных реках пошла первая шуга, по берегам образовались забереги», — говорится на странице «Вишера заповедная» в соцсети «ВКонтакте». Лед и снег, плывущие по воде отмечены в верховьях Вишеры, в районе урочища «71 квартал» и поселка Велс.

В 2024 году шуга пошла по Вишере также в октябре. К 21 числу она уже плотно заняла поверхность воды, рассказывало URA.RU. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На севере Пермского края на реке Вишера замечена первая шуга — скопления снега и льда. Это засвидетельствовали сотрудники заповедника «Вишерский». «На кордоне Лиственничный ночью было -9 градусов, на Лыпье — -5. На заповедных реках пошла первая шуга, по берегам образовались забереги», — говорится на странице «Вишера заповедная» в соцсети «ВКонтакте». Лед и снег, плывущие по воде отмечены в верховьях Вишеры, в районе урочища «71 квартал» и поселка Велс. В 2024 году шуга пошла по Вишере также в октябре. К 21 числу она уже плотно заняла поверхность воды, рассказывало URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...