По пермским рекам пошла первая шуга

Скоро реки замерзнут совсем (архивное фото)
На севере Пермского края на реке Вишера замечена первая шуга — скопления снега и льда. Это засвидетельствовали сотрудники заповедника «Вишерский».
«На кордоне Лиственничный ночью было -9 градусов, на Лыпье — -5. На заповедных реках пошла первая шуга, по берегам образовались забереги», — говорится на странице «Вишера заповедная» в соцсети «ВКонтакте». Лед и снег, плывущие по воде отмечены в верховьях Вишеры, в районе урочища «71 квартал» и поселка Велс.
В 2024 году шуга пошла по Вишере также в октябре. К 21 числу она уже плотно заняла поверхность воды, рассказывало URA.RU.
