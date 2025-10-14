В ХМАО запустили новый онлайн-сервис для записи в МФЦ

В канале МФЦ Югры появился чат-бот в национальном мессенджере МАХ. Сервис поможет записаться на прием или проверить статус дела, сообщает региональное Агентство социального благополучия.
«В канале МФЦ Югры появился удобный помощник. Чат-бот работает в национальном мессенджере МАХ», — рассказали в ведомстве.
Чат бот МФЦ Югры позволяет записаться на прием, проверить статус дела, показать график работы и адрес нужного МФЦ или информацию по услугам. Также сервис сообщит о готовности документов.
Ранее URA.RU сообщало, что в национальном мессенджере Max стал доступен сервис самостоятельного подписания документов. В этом поможет чат-бот «Госключ».
