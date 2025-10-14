Тюменцы «сметают» выставленные на аренду квартиры

Сдающихся квартир стало больше, а снимать их стали быстрее
Средний срок экспозиций квартиры, выставленных на долгосрочную аренду, не превышает недели. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимость».
«В Тюмени предложение на рынке долгосрочной аренды выросло на 37% за сентябрь. При этом выставленные квартиры в сентябре сдавались в среднем за неделю», — уточнили аналитики.
Отмечается, что средняя арендная ставка в городе сейчас составляет около 29 тысяч рублей за месяц. При этом долгосрочная аренда «однушек» в городе подешевела на 4%, а их количество выросло на 32%.
