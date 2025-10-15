Акционеры убыточного пермского завода требуют снять запрет на выплату дивидендов

Некоторые миноритарные акционеры Соликамского магниевого завода (СМЗ), чьи права на долю в предприятии были подтверждены судом, требуют отмены ранее наложенных обеспечительных мер. Речь идет о запрете на регистрационные действия с акциями и приостановке выплаты дивидендов. При этом представители прокуратуры и предприятия настаивают на сохранении действующих ограничений, указано в судебных документах.
«По мнению заявителей, обеспечительные меры подлежат отмене, поскольку есть вступившее в законную силу решение. Суд отказал прокуратуре в требованиях об изъятии акций в пользу государства у миноритариев, которые купили ценные бумаги на бирже», — позицию участников процесса озвучило издание «Коммерсант-Прикамье».
Надзорный орган и представители СМЗ выразили несогласие с ходатайством миноритариев. В прокуратуре отметили, что данные меры следует сохранять до завершения рассмотрения кассационной жалобы, поскольку это необходимо для поддержания текущего положения сторон и соблюдения баланса между государственными и частными интересами. Представители завода подчеркнули, что отмена обеспечительных мер может затруднить исполнение возможного решения в пользу прокуратуры по итогам кассационного разбирательства. Кроме того, отмена запрета на выплату дивидендов, по их мнению, способна негативно отразиться на имущественных интересах страны.
В итоге арбитраж постановил перенести рассмотрение данного вопроса на 6 ноября. Заседание по кассационной жалобе назначено на 20 октября.
В 2022 году по инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации суд принял решение о передаче контрольного пакета акций ОАО «СМЗ» в собственность государства. Управление предприятием было передано государственной корпорации «Росатом». По итогам прошлого года компания зафиксировала убыток, превышающий 1 млрд рублей. Не удалось избавиться от долговой нагрузки и за шесть месяцев этого года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.