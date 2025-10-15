Ректор УГМУ рассказала, где будут работать выпускники-медики

Выпускники УГМУ, обучавшиеся на бюджетных местах, будут три года работать в государственных больницах малых городов Свердловской области. Об этом сообщила ректор вуза Марина Малкова.
«Мы это рассматриваем не как отработку, а как хорошую практику. Когда хирург встанет к хирургическому столу в больнице №40, в ЦГБ №1 или в Областной больнице? А там — другое дело. Конечно, мера ответственности высока», — пояснила ректор в эфире передачи «Акцент» на телеканале ОТВ.
Малкова также отметила, что в малых городах региона выпускников ждут дополнительные меры поддержки, включая предоставление жилья и социальные гарантии. По ее мнению, это позволит сохранить приток абитуриентов в медицинские университеты и поможет решить проблему дефицита кадров в муниципальных больницах.
