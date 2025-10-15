15 октября 2025

Ректор УГМУ рассказала, где будут работать выпускники-медики

Свердловские медики будут отрабатывать в больницах малых городов региона
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для юных врачей будут созданы все необходимые условия
Для юных врачей будут созданы все необходимые условия Фото:

Выпускники УГМУ, обучавшиеся на бюджетных местах, будут три года работать в государственных больницах малых городов Свердловской области. Об этом сообщила ректор вуза Марина Малкова.

«Мы это рассматриваем не как отработку, а как хорошую практику. Когда хирург встанет к хирургическому столу в больнице №40, в ЦГБ №1 или в Областной больнице? А там — другое дело. Конечно, мера ответственности высока», — пояснила ректор в эфире передачи «Акцент» на телеканале ОТВ.

Малкова также отметила, что в малых городах региона выпускников ждут дополнительные меры поддержки, включая предоставление жилья и социальные гарантии. По ее мнению, это позволит сохранить приток абитуриентов в медицинские университеты и поможет решить проблему дефицита кадров в муниципальных больницах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выпускники УГМУ, обучавшиеся на бюджетных местах, будут три года работать в государственных больницах малых городов Свердловской области. Об этом сообщила ректор вуза Марина Малкова. «Мы это рассматриваем не как отработку, а как хорошую практику. Когда хирург встанет к хирургическому столу в больнице №40, в ЦГБ №1 или в Областной больнице? А там — другое дело. Конечно, мера ответственности высока», — пояснила ректор в эфире передачи «Акцент» на телеканале ОТВ. Малкова также отметила, что в малых городах региона выпускников ждут дополнительные меры поддержки, включая предоставление жилья и социальные гарантии. По ее мнению, это позволит сохранить приток абитуриентов в медицинские университеты и поможет решить проблему дефицита кадров в муниципальных больницах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...