В России нашли новый способ борьбы с лихачами на самокатах

В Туле ИИ будет следить за самокатчиками
Искусственный интеллект поможет контролировать порядок и чистоту на улицах
Искусственный интеллект поможет контролировать порядок и чистоту на улицах

В Туле внедряют отечественный искусственный интеллект для отслеживания нарушителей правил дорожного движения на самокатах. Об этом сообщила пресс-служба компании NtechLab, технологического партнера госкорпорации «Ростех».

«NtechLab в пилотном режиме запустила в Туле видеоаналитику на базе искусственного интеллекта для создания комфортной городской среды», — заявили в компании для ТАСС. В сообщении отмечается, что нейросети способны обнаруживать нарушения: от курения и выгула собак в неположенных местах до опасного вождения на самокатах.

Система видеоналитики на базе ИИ уже работает в пилотном режиме на нескольких улицах и аллеях города. Алгоритмы обрабатывают видеопотоки с камер наблюдения и за доли секунд информируют соответствующие службы о выявленных фактах. По данным пресс-службы компании, технологии ИИ также применяются для контроля за чистотой и порядком на контейнерных площадках города. Система определяет степень заполненности мусорных баков и фиксирует навалы отходов вокруг них. Кроме того, нейросеть может распознать автомобили, блокирующие доступ для вывоза мусора.

Ранее аналогичные технологии на основе искусственного интеллекта были внедрены в Тюмени, где камеры с ИИ фиксируют попытки перехода дороги на красный свет и предупреждают пешеходов через громкоговорители. Пилотный проект стартовал у Моста Влюбленных и направлен на снижение числа ДТП. В случае положительных результатов система может быть распространена на другие участки города.

