Япония готова рассмотреть антироссийское предложение со стороны США и изучить возможные меры в ответ на призыв министра финансов США Скотта Бессента отказаться от импорта российских энергоносителей. Об этом сообщили правительственные источники в японской делегации в Вашингтоне агентству Kyodo.
«В сотрудничестве со странами G7 Япония рассмотрит, что можно сделать», — приводит агентство слова представителя японской делегации. По его словам, вопрос обсуждается на фоне консультаций с союзниками и партнерами по «большой семерке» и требует взвешенного подхода с учетом национальных интересов страны.
В японском правительстве подчеркнули, что позиция США стала предметом переговоров между министром финансов Скоттом Бессентом и его японским коллегой Кацунобу Като. Ранее Бессент в соцсети Х сообщил, что обсудил с Като «важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители». Американская сторона настаивает, что отказ от закупок российского газа и нефти может усилить коллективное давление на Москву, но в Токио опасаются негативного влияния на энергетическую безопасность страны.
По данным Kyodo, Япония на данный момент остается одним из крупнейших покупателей российского сжиженного природного газа (СПГ) среди стран G7. В 2024 году доля российского СПГ в японском импорте составила около 9%, что влияет на стабильность внутреннего рынка и ценообразование в энергетическом секторе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.