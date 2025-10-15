В Челябинске завершается масштабный этап ремонта теплотрасс. Ход работ лично оценил мэр города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«В рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ и, без преувеличения, беспрецедентной программы, запущенной губернатором Челябинской области Алексеем Текслером „Большой ремонт 74“, в Челябинске происходит масштабная реконструкция, строительство и капитальный ремонт на сетях водоснабжения, водоотведения и тепловых сетей. Сейчас мы находимся на улице Братьев Кашириных, 105, в этом районе за последние 5-6 лет зафиксировано более 160 порывов теплотрасс, это были бесконечные аварийные ремонты, вскрывающие только сделанное благоустройство. Текущий масштабный ремонт обеспечит стабильное теплоснабжение жителей многоквартирных домов и соцучреждений на десятки лет», — отметил Лошкин.
Мэр города рассказал, что здесь идет замена трех километров теплотрассы разного диаметра — от 50 до 500 миллиметров. Ремонт разбили на три этапа, до 30 ноября все работы по первым двум этапам должны быть завершены.
Представители теплоснабжающей организации «УСТЭК-Челябинск» отметили, что из-за большого количества порывов труб было решено поменять все трубы в районе школы №104 и детского сада. Работы будут проводиться во всем районе.
«Здесь было все изрыто из-за множественных повреждений, поэтому было принято решение менять все от центрального теплового пункта до ввода в каждый дом. Изначально хотели поменять все трубы от улицы Чайковского до улицы Молодогвардейцев, разработали проект, но в бюджет 2025 года он уже не вписывается. Мы разбили работы на три этапа. В этом году реализуем два из них — вдоль Чайковского и у 104 школы», — рассказал гендиректор теплосетевой компании Игорь Рындин.
Рындин уточнил, что третий этап около улицы Молодогвардейцев намечен на 2027 год, но там сети находятся в лучшем состоянии. Сумма затрат по первым двум этапам достигает 550 миллионов рублей.
В данный момент 27 многоквартирных домов и соцучреждения подключены к теплоснабжению. Благоустройство этой осенью будет сделано в зимнем формате, весной следующего года здесь полностью приведут в порядок территорию и уложат асфальт. Глава города потребовал обратить особое внимание на уборку остатков грязи после проведения работ.
«После работ нужно почистить дорогу. Нужно обеспечить приемлемый подход, особенно школьникам», — отметил Лошкин.
