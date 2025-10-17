В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На территории Сочи и Сириуса объявили опасность атаки БПЛА
На территории Сочи и Сириуса объявили опасность атаки БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сочи и на территории федеральной территории «Сириус» 17 октября. О введении режима сообщил мэр города Андрей Прошунин. Аналогичное предупреждение распространил глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин.

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», — написал Андрей Прошунин в telegram-канале. Дмитрий Плишкин обратился к жителям и гостям федеральной территории с просьбой соблюдать меры предосторожности: «Уважаемые жители и гости федеральной территории „Сириус“! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте».

В частности, в аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи и Ярославля введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов, заявил представитель Росавиации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сочи и на территории федеральной территории «Сириус» 17 октября. О введении режима сообщил мэр города Андрей Прошунин. Аналогичное предупреждение распространил глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин. «На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов», — написал Андрей Прошунин в telegram-канале. Дмитрий Плишкин обратился к жителям и гостям федеральной территории с просьбой соблюдать меры предосторожности: «Уважаемые жители и гости федеральной территории „Сириус“! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте». В частности, в аэропортах Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Сочи и Ярославля введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов, заявил представитель Росавиации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...