16 октября 2025

Тюменцев ждет прохладный день с сильным ветром

Порывы ветра могут достигнуть 16 м/с
Порывы ветра могут достигнуть 16 м/с

В Тюмени 17 октября ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до +6 градусов, скорость ветра может достигать 16м/с. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе на своем официальном сайте. По данным специалистов, осадки не ожидаются.

«В пятницу, 17 октября, в Тюмени переменная облачность, без осадков. Днем +1, +6 градусов. Ночью 0, -5», — отмечается в сообщении ведомства.

Синоптики уточняют, что на протяжении суток в регионе сохранится юго-восточный ветер с порывами до 16 метров в секунду. Влажность воздуха составит 51%.

