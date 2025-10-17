Курганский девелопер Vitamin с опережением графика возводит жилой комплекс с единственной в городе архитектурной аркадой в Екатеринбурге. Новый квартал строится в районе Вторчермета — на месте бывшего мясокомбината в границах улиц Смоленская — Титова — Монтерская. О реализации первого проекта в соседнем регионе корреспонденту URA.RU рассказал один из совладельцев компании Артем Бер.
«Находимся на первом этапе строительства. Заканчиваются монолитные работы. Начаты работы по кладке. Компании удалось собрать сильную команду для реализации проекта. Строительство идет с опережением графика», — рассказал Бер.
Жилой комплекс будет состоять из четырех домов высотой от 7 до 27 этажей. На территории квартала сделают единственную в городе архитектурную аркаду с площадью «водным зеркалом». Двор расположат на уровне второго этажа, а под ним разместят паркинг более чем на 200 машино-мест.
Также застройщик обещает установить арт-объекты и пасхалки с отсылкой к Вторчермету. Строительство ЖК пройдет в два этапа. Первая сдача жилых домов до четвертого квартала 2027 года, вторая — до третьего квартала 2029 года.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге строительством жилых комплексов также занимается другой курганский застройщик — ГК «Призвание», которой владеет бизнесмен Евгений Соснин. Он строит два дома высотой от 10 до 25 этажей с паркингом в жилом районе Уктус. ЖК планируют закончить в 2026 году. В этом же городе предприниматель возводит 28-этажный жилой комплекс с паркингом. Кроме того, на строительный рынок ХМАО заходит компания «Атлант», принадлежащая бизнесмену и депутату облдумы Евгению Сергееву. В планах возведение ЖК в Сургуте.
