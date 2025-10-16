16 октября 2025

УФСБ нашло у жителя Пермского края взрывчатку. Фото

Сотрудники УФСБ по Прикамью провели обыски у лысьвенца
Сотрудники УФСБ по Прикамью провели обыски у лысьвенца

Житель города Лысьва Пермского края стал фигурантом уголовного дела за незаконное изготовление взрывчатых веществ. Как рссказали URA.RU в пресс-службе Управления ФСБ по краю, мужчина кустарным способом изготовил порох. 

УФСБ России по Пермскому краю установлено,что подозреваемый в противоправной деятельности кустарно изготовил и хранил порох массой 1,2 кг», — пояснили агентству в пресс-службе УФСБ по Прикамью. В отношении лысьвенца возбуждено уголовное дело по ч 1 ст 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

Ранее за хранение в своем доме взрывчатки, самодельного ружья и патронов был осужден житель Куединского округа. Суд, рассмотрев в отношении правонарушителя уголовное дело, назначил ему условный срок.

