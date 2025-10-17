РЕН ТВ: в Подмосковье солдат застрелил двоих сослуживцев

В подмосковной военной части солдат-срочник стрелял в своих сослуживцев. Два человека погибли, пишут в соцсетях.
«По предварительным данным, в результате стрельбы в в /ч два человека погибли», — пишет telegram-канал РЕН ТВ. Отмечается, что в результате стрельбы пострадал еще один солдат — его с тяжелыми ранениями доставили в больницу.
Ранее стало известно, что офицер ВСУ застрелил подчиненного после того, как тот пожаловался родственникам на вымогательство денег. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Виктор Мовчан. Мовчан пояснил, что среди военнослужащих ВСУ вымогательство денежных средств встречается регулярно. По словам пленного, офицеры требуют у солдат часть заработной платы и боевых выплат, угрожая проблемами по службе.
